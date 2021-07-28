События

14:33 28.07.2021

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

1 мин читать
На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

В Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду.

"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека, находившихся в самолете, погибли", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пожар, который начался после падения самолета был успешно локализован в 13:58. К тушению были привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.

 

Теги: #транспорт #жертвы #падение #самолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 28.07.2021
В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

13:03 28.07.2021
Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

12:37 28.07.2021
В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

10:41 28.07.2021
Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

10:12 28.07.2021
Инструментальная посадка категории IIIA ICAO будет запущена в аэропорту "Одесса" осенью 2021 года

Инструментальная посадка категории IIIA ICAO будет запущена в аэропорту "Одесса" осенью 2021 года

21:37 27.07.2021
В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

13:10 27.07.2021
В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

11:30 25.07.2021
В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

13:04 24.07.2021
В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

18:28 22.07.2021
Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

Кабмин согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской ОГА

Украина предоставит Литве гумпомощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

Кличко представил проект "Дом громад" для представителей местного самоуправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА