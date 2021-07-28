На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

В Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду.

"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека, находившихся в самолете, погибли", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пожар, который начался после падения самолета был успешно локализован в 13:58. К тушению были привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.