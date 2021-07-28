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13:30 28.07.2021

"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

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"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток-2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%", - отмечают строители.

"Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - также отмечается в релизе.

"Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Теги: #северный_поток_2
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