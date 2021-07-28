124 страны мира открыты для украинцев - глава МИД

Границы 124 стран мира открыты для граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Это лето намного свободнее в плане путешествий, чем прошлое. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего, вакцинироваться и придерживаться всех правил въезда.

Также Кулеба напомнил, что МИД создало для украинцев популярный ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, где оперативно обновляется вся информация, и можно получить самые точные данные относительно условий въезда или транзита.

"Сегодня в общем открыты 26 европейских стран. Это включает ЕС плюс Великобританию. Мы будем и в дальнейшем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом", - заверил министр.