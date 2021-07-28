События

11:39 28.07.2021

124 страны мира открыты для украинцев - глава МИД

1 мин читать
124 страны мира открыты для украинцев - глава МИД

Границы 124 стран мира открыты для граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Это лето намного свободнее в плане путешествий, чем прошлое. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего, вакцинироваться и придерживаться всех правил въезда.

Также Кулеба напомнил, что МИД создало для украинцев популярный ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, где оперативно обновляется вся информация, и можно получить самые точные данные относительно условий въезда или транзита.

"Сегодня в общем открыты 26 европейских стран. Это включает ЕС плюс Великобританию. Мы будем и в дальнейшем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом", - заверил министр.

Теги: #границы #украинцы #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 28.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 195 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 195 млн

19:03 27.07.2021
Для Зеленского приоритетом остается установление мира на Донбассе – Никифоров

Для Зеленского приоритетом остается установление мира на Донбассе – Никифоров

16:16 26.07.2021
Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

14:17 26.07.2021
Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире

Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире

09:12 26.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 194 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 194 млн

09:51 25.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 193,7 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 193,7 млн

16:47 24.07.2021
В Польше в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины - посольство

В Польше в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины - посольство

20:45 21.07.2021
Ситуация в международном туризме в мае 2021 года начала улучшаться - Всемирная туристская организация ООН

Ситуация в международном туризме в мае 2021 года начала улучшаться - Всемирная туристская организация ООН

09:52 21.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

12:16 20.07.2021
Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности, грозах, граде и шквальном ветре

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

"Киевзеленбуд" разработал проект правил ухода за кронами деревьев

Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА