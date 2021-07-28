События

11:42 28.07.2021

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

2 мин читать
В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

В ближайшие двое суток в большинстве областей Украины сохранится жаркая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями, которые принесут атмосферные фронты из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг ночью, 29 июля, в восточной части Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 31-36°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июля самая высокая температура днем (38,0°) была в 1936 году, самая низкая ночью (+10,1°) в 1923 году.

В пятницу ночью, 30 июля, в Украине, кроме запада, днем в южной и восточной части кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°, на юге и востоке 29-34°.

В Киеве в пятницу ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Утром 28 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева - 24°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 27.07.2021
Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

11:20 27.07.2021
В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

19:53 26.07.2021
Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

13:04 26.07.2021
В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

12:34 25.07.2021
В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

11:55 24.07.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

11:42 23.07.2021
На выходных по всей Украине будет тепло и без осадков

На выходных по всей Украине будет тепло и без осадков

10:29 23.07.2021
В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли 2 человека – ГСЧС

В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли 2 человека – ГСЧС

14:09 22.07.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

12:31 22.07.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности, грозах, граде и шквальном ветре

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

124 страны мира открыты для украинцев - глава МИД

"Киевзеленбуд" разработал проект правил ухода за кронами деревьев

Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА