В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

В ближайшие двое суток в большинстве областей Украины сохранится жаркая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями, которые принесут атмосферные фронты из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг ночью, 29 июля, в восточной части Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 31-36°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июля самая высокая температура днем (38,0°) была в 1936 году, самая низкая ночью (+10,1°) в 1923 году.

В пятницу ночью, 30 июля, в Украине, кроме запада, днем в южной и восточной части кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°, на юге и востоке 29-34°.

В Киеве в пятницу ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Утром 28 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева - 24°.