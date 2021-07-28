Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

После получения Томоса об автокефалии Православная церковь Украина вошла в семью православных церквей и ее признание в мире продолжается, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Тысяча тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словам апостола Павла: "А если Бог за нас, кто против нас?" - заявил Порошенко в своем видеообращении к 1033-й годовщине крещения Руси.

Он поздравил с годовщиной все украинские церкви, корни которых достигают крещения Руси Владимиром Великим.

"С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Поздравляю верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России", - подчеркнул пятый президент.

Он также отметил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей.

"Меньше месяца отделяет нас от визита его святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит и которому спасибо за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тем, что независимая Православная церковь Украина вошла равной среди равных в большую семью Церквей-Сестер. Продолжается процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы к этому не была так равнодушна нынешняя украинская власть. Российская дипломатия активно противодействует такому признанию, а наша власть умыла руки, потому что "какая разница" - ее главный идеологический ориентир", - уточнил Порошенко.

Кроме того, он уточнил, что несколько недель назад власть продолжила уголовное дело против него за способствование получению Томоса Украиной. "Я воспринимаю эту хулу как похвалу. А гонения со стороны правоохранительных органов - расцениваю как признание со стороны недругов Украины, что наша команда действовала правильно", - заявил пятый президент.

"Еще раз поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем крещения Руси-Украины и желаю иметь крепкую веру в Бога, в победу нашего государства и в процветание украинского народа", - резюмировал Порошенко.