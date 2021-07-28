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11:21 28.07.2021

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

В Верховной Раде продолжается сбор подписей народных депутатов за проведение внеочередной сессии 23 августа для принятия обращения к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии Российской Федерации, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Действительно, будет внеочередная сессия Верховной Рады Украины. Она состоится, я надеюсь, 23 августа, в связи с чем идёт сбор подписей (народных депутатов - ИФ). Поскольку согласно Конституции, закону о регламенте Верховной Рады, для того, чтобы провести такое заседание, необходима поддержка 150 народных депутатов. В понедельник соответствующие подписные листы были выданы. Я не готов сейчас сказать, какое количество подписей по состоянию на сегодняшний день есть в подписных листах, но я уверен, что их будет более чем достаточно: 150 подписей народных депутатов точно соберется, чтобы в день проведения Крымской платформы мы смогли провести внеочередную сессию", - сказал Разумков, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" в среду в Николаеве.

Вместе с тем, спикер уточнил, что на этой внеочередной сессии парламент планирует принять проект постановления №5775 "Об обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительству и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации".

"На этой внеочередной сессии планируется к принятию постановление о Крымской платформе, о парламентском измерении, потому что в том числе по состоянию на сегодняшний день у нас подтверждена информация о том, что будет руководство парламента Чехии и Швейцарии", - отметил Разумков.

Кроме того, спикер Рады подтвердил информацию о том, что 24 августа состоится торжественное заседание парламента.

"Для этого не нужен сбор подписей, потому что на нём не будет приниматься никаких постановлений, никаких законов или чего-либо ещё. Потому что я слышу, что звучат заявления коллег о том, что 24-го мы будем принимать те или иные законы, в том числе закон о большом государственном гербе. По состоянию на сегодняшний день таких предложений о сборе подписей не поступало. Теоретически возможно все, но на том заседании, которое планируется 24 августа, на 30-летие нашей Независимости, никаких законов рассматриваться не будет", - пояснил Разумков.

Теги: #подписи #разумков #внеочередное_заседание
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