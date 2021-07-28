События

11:14 28.07.2021

Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

2 мин читать
Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Крещения Киевской Руси – Украины, отметив христианские традции и памятные места по всей стране свидетельствуют об историческом единстве всех украинцев.

В видеообращении на фоне Софийского собора в Киеве президент подчеркнул, что храмы и соборы, построенные в честь Святого Владимира по всей Украине - от Херсонеса в украинском Крыму до Киева, города Киевской Руси от Бахмача до Галича и Владимира-Волынского - свидетельствуют о единстве всех украинцев.

"Это, на мой взгляд, одна из вещей, которая свидетельствует о главном - об историческом единстве всех украинцев. Одна из вещей, которая гласит, что все украинцы, с любого уголка Украины - это один большой народ. Украинский народ. Эти слова - не дань конъюнктуре, а дань истине и справедливости", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Великий князь Киевский имеет значительную уважение среди всех церквей и конфессий. Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой. Можно сказать, что именно благодаря ему в современной Украине есть место всем церквам и конфессиям", - отметил президент.

"Нигде в мире практически нет аналогов украинского Совета церквей, в которую входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения. И все они неоднократно проводят совместные молитвы за Украину именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Это Софийский собор. Величественный хранитель истории украинской государственности - истории Киевской Руси", - сказал Зеленский.

Теги: #крещение_руси #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 28.07.2021
Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

12:17 28.07.2021
Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

12:07 28.07.2021
Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

21:58 27.07.2021
Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

18:56 27.07.2021
Правительство по инициативе Зеленского выделит малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября – Никифоров

Правительство по инициативе Зеленского выделит малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября – Никифоров

08:06 27.07.2021
В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

14:17 24.07.2021
Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

22:43 23.07.2021
Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

22:16 23.07.2021
Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

22:13 23.07.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности, грозах, граде и шквальном ветре

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

124 страны мира открыты для украинцев - глава МИД

"Киевзеленбуд" разработал проект правил ухода за кронами деревьев

Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

На Хмельниччине разоблачили производителей фальшивых дипломов и COVID-сертификатов

Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет - МОН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА