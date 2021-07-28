Зеленский поздравил с 1033-й годовщиной Крещения Киевской Руси - Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Крещения Киевской Руси – Украины, отметив христианские традции и памятные места по всей стране свидетельствуют об историческом единстве всех украинцев.

В видеообращении на фоне Софийского собора в Киеве президент подчеркнул, что храмы и соборы, построенные в честь Святого Владимира по всей Украине - от Херсонеса в украинском Крыму до Киева, города Киевской Руси от Бахмача до Галича и Владимира-Волынского - свидетельствуют о единстве всех украинцев.

"Это, на мой взгляд, одна из вещей, которая свидетельствует о главном - об историческом единстве всех украинцев. Одна из вещей, которая гласит, что все украинцы, с любого уголка Украины - это один большой народ. Украинский народ. Эти слова - не дань конъюнктуре, а дань истине и справедливости", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Великий князь Киевский имеет значительную уважение среди всех церквей и конфессий. Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой. Можно сказать, что именно благодаря ему в современной Украине есть место всем церквам и конфессиям", - отметил президент.

"Нигде в мире практически нет аналогов украинского Совета церквей, в которую входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения. И все они неоднократно проводят совместные молитвы за Украину именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Это Софийский собор. Величественный хранитель истории украинской государственности - истории Киевской Руси", - сказал Зеленский.