В Ровенской области автобус, перевозивший паломников, попал в ДТП

В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов - Киев", пострадал водитель фургона, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"28 июля в 2:34 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" возле села Синев Гощанской ОТГ Ровенского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев"", - сказано в сообщении в Фейсбуке.

На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. Пожарные с целью недопущения возникновения возгорания отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне.

"Среди пострадавших водитель фургона. В автобусе нерегулярных перевозок "Львов-Киев", что перевозил 56 паломников, и 2 водителя никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов", - отметили в ГСЧС.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.