На Хмельниччине разоблачили производителей фальшивых дипломов и COVID-сертификатов

Правоохранители разоблачили в Хмельницкой области подпольную типографию, которая производила поддельные дипломы о высшем образовании, свидетельства и аттестаты о среднем образовании, а также приложения к ним, сертификаты о вакцинации от коронавируса, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и другое, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области деятельность подпольной "типографии", где изготавливали поддельные документы разного направления. В частности, документы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и др. Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заказов на изготовление поддельных документов и их сбыт осуществлялся в сети интернет, на популярных торговых площадках.

"27.07.2021 в рамках производства правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, большое количество образцов голограмм и тому подобное", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что также было изъято 3 ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлено переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

"Организатора преступного бизнеса задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - подчеркивают в прокуратуре.