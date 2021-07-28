Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет - МОН

Министерство образования и науки Украины заявляет, что почти 65 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет.

"28 июля в электронных кабинетах на сайте https://vstup.edbo.gov.ua появились рекомендации для зачисления на бюджет в учреждения высшего образования. Всего их получили 64 тыс. 976 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что в электронных кабинетах поступающие могут узнать, получили ли они рекомендации на бюджет - напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

Для зачисления на бюджет такие поступающие должны подать до 18:00 2 августа оригиналы документов в университеты. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.

"Не позднее чем 19 августа будет осуществляться перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 28 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам вуз, но не позднее 30 сентября.