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09:27 28.07.2021

Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности, грозах, граде и шквальном ветре

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Синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности, грозах, граде и шквальном ветре

В среду, 28 июля, в ряде областей Украины будут преобладать чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, при этом еще в нескольких регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра 28 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в .

В регионах, в которых ожидаются грозы и град, объявлен I (желтый) уровень опасности.

"28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - подчеркивают в ГСЧС.

Теги: #синоптики #предупреждение
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