В Украине число вакцинированных от COVID-19 достигло более 5 млн человек

В Украине число вакцинированных от COVID-19 достигло более 5 млн человек, первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы постоянно наращиваем темпы вакцинации и открыли прививки для всех желающих в возрасте от 18 лет. В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, согласно 1,5 и 408 тыс. прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз", - написал Ляшко в фейсбуке.

Он отметил, что несмотря на снижение числа заболеваний коронавирусом в сравнении с весенним периодом опасность сохраняется.

Ляшко подчеркнул, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". По его словам, этот вирус заразнее других варианта вируса SARS-CoV-2 и уже распространился в более чем 100 странах.

Министр предполагает, что штамм "Дельта" может дойти и в Украину и вакцинация является единственным способом защититься.