Российские наемники снова прицельно обстреляли позиции украинских бойцов из запрещенного вооружения

Российские наемники в очередной раз осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"По данным ГУР МО Украины, 26 июля 2021 года обстрел района с. Галициновка Донецкой области провели артиллерийские подразделения 100 омсбр 1 АК российских оккупационных войск из 122-мм артиллерийских систем. Враг выпустил по позициям защитников Украины 25 снарядов", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке.

Как отмечается, военная разведка собрала доказательства преступной деятельности РФ, которые будут переданы в правоохранительные органы и международного трибуналы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в ГУ разведки Минобороны.