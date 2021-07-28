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07:51 28.07.2021

Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

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Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) во вторник рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

"Вариант "дельта" каждый день демонстрирует намерение нас перехитрить", - цитируют американские СМИ слова директора CDC Рошель Валенски в ходе брифинга.

"В редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим людям. Это открытие вызывает тревогу и, к сожалению, требует обновленных рекомендаций", - добавила Валенски.

Более того, в CDC рекомендовали ввести обязательное ношение масок в школах, хотя ранее в этом месяце допускали, что прошедшие вакцинацию студенты и персонал могут отказаться от масок.

"CDC рекомендуют местным властям ввести универсальное ношение масок в помещениях для учителей, студентов, а также посетителей школы вне зависимости от их статуса вакцинации", - приводят СМИ выдержки из заключения агентства.

В мае в CDC выпустили рекомендации, в соответствии с которыми вакцинированные американцы могут не носить маски в помещении и людных местах.

Американские СМИ отмечают, что в настоящий момент заражения штаммом "дельта" составляют 83% всех случаев COVID-19 в США.

Всего в США с начала пандемии коронавируса выявили более 35 млн заражений коронавирусом, более 627 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #маски #сша #вакцинация #рекомендации
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