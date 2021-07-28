С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

С начала суток среды, 28 июля, российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Зайцево враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, неподалеку от н.п. Пески и Водяное, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции использовав артиллерию минометы 120-го калибра.

В районе н.п. Катериновка и Каменка наемники осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.