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07:40 28.07.2021

Из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 13 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 18, Киевская - 16, Житомирская - 15, Донецкая - 10 и Черниговская – 6)", - сообщается .на сайте ведомства утром в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #украина #обесточивание
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