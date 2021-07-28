Из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 13 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 18, Киевская - 16, Житомирская - 15, Донецкая - 10 и Черниговская – 6)", - сообщается .на сайте ведомства утром в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.