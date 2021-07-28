В США начал работу комитет Конгресса по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, в задачу которого входит расследование беспорядков 6 января в Вашингтоне в Капитолии, во вторник приступил к исполнению своих обязанностей.

"Мы знаем - есть свидетельства скоординированной спланированной атаки (6 января - ИФ). Мы знаем, что мужчины и женщины, штурмовавшие Капитолий, хотели подорвать мирный процесс передачи власти в нашей стране", - приводят западные СМИ слова конгрессмена-демократа Бенни Томпсона на открытии заседания.

Он добавил, что в этом расследовании нет места политике или интересам конкретной политической партии.

В свою очередь республиканка Элизабет Чейни - одна из двух представителей Республиканской партии в этом комитете - после выступления Томпсона предостерегла республиканцев от попыток скрыть факты, связанные с беспорядками 6 января.

"Американский народ заслуживает полное и открытое признание со стороны каждого, кто обладает информацией о планировании и подготовке к событиям 6 января", - сказала она.

"Если Конгресс не отреагирует должным образом (на произошедшее - ИФ), это останется опухолью нашей конституционной республики", - подчеркнула она.

Слушания начались со свидетельств сотрудников правоохранительных органов, которые столкнулись 6 января с участниками беспорядков и были избиты ими. В частности, конгрессмены заслушали рассказ офицера полиции Капитолия Аквилино Гоннелла - ветерана боевых действий в Ираке.

"В Ираке мы ожидали вооруженного насилия, потому что мы находились в зоне боевых действий. Ничто из моего опыта армейской службы или службы офицером правоохранительных органов не подготовило меня к тому, с чем мы столкнулись 6 января", - сказал он членам комитета.

Между тем, руководство республиканцев в Палате представителей бойкотирует работу комитета: на прошлой неделе оно отозвало пять членов комитета после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась признать две кандидатуры, выбранные лидером республиканского меньшинства в палате Кевином Маккарти. В результате Пелоси выбрала в комитет двух республиканцев-конгрессменов - Элизабет Чейни и Адама Кинзингера - критиков экс-президента США Дональда Трампа, голосовавших за его импичмент в январе 2021 года.

СМИ указывают, что среди республиканцев в преддверии запланированных на 2022 год промежуточных выборов растет беспокойство о возможном ущербе репутации партии в связи с расследованием Конгресса. В свою очередь Маккарти назвал работу комитета "мошенничеством" и обвинил Пелоси в предвзятости. Он также сказал, что нужно провести расследование в отношении Пелоси в связи с ее ролью в возникновении проблем с безопасностью Капитолия 6 января.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.