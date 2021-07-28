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05:01 28.07.2021

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

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"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции; заказать их можно через сайт NP Shopping, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Сейчас Турция является третьим в мире экспортером одежды, а местные производители активно развивают собственные бренды - сегодня их на рынке более 500. Мы ожидаем заказы с таких онлайн-площадок как Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione и других, ведь очень мало из топовых турецких брендов продается за рубежом онлайн. Конечно, каталог интернет-магазинов будет все время пополняться новыми именами, поэтому украинцы будут чувствовать себя как на шопинге в Турции", - цитирует пресс-служба заместителя директора по разработке продуктов и маркетинга "Новой Пошты Глобал" Ольгу Володину.

В компании отмечают, что для турецких товаров стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправления. Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться калькулятором на сайте NP Shopping.

Сроки доставки заказов из Турции от восьми рабочих дней.

Теги: #пошта #турция #украина #новая
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