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03:44 28.07.2021

Байден объявит об обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих 29 июля

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Байден объявит об обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих 29 июля

Президент США Джо Байден объявит в четверг о требовании для сотрудников всех федеральных ведомств, в том числе и контрактников, вакцинироваться от COVID-19 или сдавать регулярно ПЦР-тесты, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, распоряжение еще дорабатывается и о нем будет объявлено 29 июля. Согласно документу, уточняет источник, все сотрудники федеральных ведомств должны будут вакцинироваться, либо регулярно проходить тестирование.

Собеседник также отметил, что данное требование пока не будет предъявляться к американским военным. Однако Байден, вероятно, расскажет, как Пентагон может попытаться подойти к решению этого вопроса в будущем, сказал источник.

Ранее во вторник Байден в ходе выступления в Управлении директора национальной разведки США намекнул на возможность введения требования на обязательную вакцинацию федеральных служащих.

"Это сейчас рассматривается", - ответил Байден соответствующий вопрос.

Первым министерством США, потребовавшим от своих медицинских работников обязательной вакцинации от COVID-19, стало министерство по делам ветеранов.

Кроме того, в понедельник власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

В последние недели по всей стране участились случаи заболевания в связи с распространением варианта "дельта".

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии зарегистрировано 34 млн.589 тыс.719 случаев коронавируса, летальных исходов - 611 тыс.251.

Теги: #сша #ведомства #вакцинация #байден
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