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03:08 28.07.2021

Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

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Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

Вероятной причиной пожара в лесах Национального заповедника "Хортица" в Запорожье стал поджог, заявил директор Максим Остапенко.
"Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться", - сказал Остапенко в эфире "Громадского радио".
Ранее во вторник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в Запорожье на острове Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м кв. верхового пожара, пострадавших не было.

Теги: #украина #хортица #пожар
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