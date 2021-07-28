Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

Вероятной причиной пожара в лесах Национального заповедника "Хортица" в Запорожье стал поджог, заявил директор Максим Остапенко.

"Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться", - сказал Остапенко в эфире "Громадского радио".

Ранее во вторник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в Запорожье на острове Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м кв. верхового пожара, пострадавших не было.