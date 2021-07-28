В Днепропетровской области произошло ДТП, пострадали 5 человек

В Днепропетровской области вблизи села Грушевато-Криничная произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало пять человек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области во вторник, по прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей "Volkswagen CC" и "Daewoo Lanos".

Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек. Они госпитализированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.