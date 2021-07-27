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23:21 27.07.2021

Посол Кипра в Украине посетил границу АР Крым с материковой Украиной

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Посол Кипра в Украине посетил границу АР Крым с материковой Украиной

В Херсонскую область 27 июля с официальным визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Украине Луис Телемаха по приглашению представительства президента Украины в АР Крым, указано на странице в фейсбуке представительства во вторник.
"Посол посетил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, где провел встречу с заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Николаем Якименко и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко", - указано в сообщении.
Команда представительства президента Украины в АР Крым поблагодарила Луиса Телемаху за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #кипр #посол #крым #украина
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