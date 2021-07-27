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22:06 27.07.2021

Контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом - актуальная задача для МВД

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости усиления контроля над загруженностью украинских дорог, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в фейсбуке.
"Есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особенно актуальным является усиление контроля над крупногабаритным и тяжеловесным транспортом", - цитирует пресс-служба слова Монастырского, сказанные во время встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
Стороны обсудили сотрудничество в усилении ответственности за перегрузку дорог транспортом
"Набираем обороты и работаем вместе с Министерством инфраструктуры над аудитом уже действующей системы габаритно-весового контроля и взаимодействуем при запуске новых объектов. Движение по украинским дорогам должно быть безопасным и комфортным для всех", - сказал глава МВД.
 

Теги: #дороги #украина #мвд #монастырский
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