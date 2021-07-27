В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

В центре Киева в среду, 28 июля, ограничат движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской в связи с проведением мероприятий, указано на странице Фейсбук Патрульной полиции Киева

"Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений. Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Если необходима помощь - обращайтесь в полицию", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в столице состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлекались все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и приданные силы других областей.