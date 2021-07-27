События

21:37 27.07.2021

В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

1 мин читать
В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

В центре Киева в среду, 28 июля, ограничат движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской в связи с проведением мероприятий, указано на странице Фейсбук Патрульной полиции Киева

"Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений. Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Если необходима помощь - обращайтесь в полицию", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в столице состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлекались все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и приданные силы других областей.

Теги: #киев #украина #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:06 27.07.2021
Контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом - актуальная задача для МВД

Контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом - актуальная задача для МВД

21:58 27.07.2021
Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

18:15 27.07.2021
В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

18:11 27.07.2021
Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

15:56 27.07.2021
Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

15:25 27.07.2021
В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

13:22 27.07.2021
Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

13:10 27.07.2021
В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

11:56 27.07.2021
Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

08:06 27.07.2021
В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

Руслан Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого замсекретаря СНБО – Никифоров

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии 99% случаев смерти среди людей с COVID-19 приходится на не полностью привитых

На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

США на этой неделе нанесли новые авиаудары в Афганистане для поддержки правительственных сил - Пентагон

Подростков с 12 лет начнут прививать от коронавируса в Ирландии - СМИ

Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Комитет Конгресса США начал расследование январских беспорядков в Капитолии

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму планируется к рассмотрению Радой осенью - Резников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА