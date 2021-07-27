В Италии 99% случаев смерти среди людей с COVID-19 приходится на не полностью привитых

В Италии почти все скончавшиеся за последние полгода жители с COVID-19 не прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии (ISS).

Согласно результатам исследования ISS, полностью привиты не были около 99% скончавшихся вследствие заражения COVID-19 с февраля этого года.

По данным ISS, зафиксировано 423 летальных исхода среди полностью вакцинированных от коронавируса, что составляет 1,2% общего числа связанных с COVID-19 случаев смерти за этот период.

При этом, сообщается, что средний возраст полностью привитых умерших составил примерно 88 лет. Как отмечается, они, таким образом, были значительно старше - более чем на 8 лет - умерших, не прошедших полноценную вакцинацию. Более того, у привитых скончавшихся было больше хронических заболеваний.

В Минздраве Италии сообщили, что в настоящее время почти 57% населения страны в возрасте 12 лет и старше полностью привиты от коронавируса. За сутки в стране выявили 4 тыс. 522 случая заражения коронавирусом. Для сравнения, накануне этот показатель составил 3 тыс. 117. Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировали 24 случая смерти людей с коронавирусом, что на два случая больше, чем накануне.

На прошлой неделе власти Италии объявили, что с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать полностью вакцинированных от COVID-19. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" - документ с данными о вакцинации - не потребуется. "Зеленые пропуска" также не потребуются в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах. Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

Всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 4,3 млн заражений COVID-19, более 127,9 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 4,1 млн случаев выздоровления от коронавируса.