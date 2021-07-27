События

20:25 27.07.2021

США на этой неделе нанесли новые авиаудары в Афганистане для поддержки правительственных сил - Пентагон

1 мин читать
США на этой неделе нанесли новые авиаудары в Афганистане для поддержки правительственных сил - Пентагон

Военные США на этой неделе задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганских правительственных сил, ведущих бои с движением "Талибан", сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Пентагон.

"За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов", - заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик, который не стал предоставлять других деталей этих операций.

В свою очередь AP отмечает, что задействованная в налетах авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели боевые самолеты из этой страны.

Также AP напоминает, что США уже наносили авиаудары на прошлой неделе. Представители американской стороны поясняли, что целями ударов были позиции талибов и захваченное ими военное оборудование.

Накануне сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в ходе визита в Кабул пообещал афганской армии поддержку США с воздуха.

В последние месяцы движение "Талибан" интенсифицировало наступательную операцию и смогло захватить обширные малонаселенные территории страны. Крупнейшие города Афганистана остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Теги: #сша #афганистан #авиаудары #продолжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 27.07.2021
Комитет Конгресса США начал расследование январских беспорядков в Капитолии

Комитет Конгресса США начал расследование январских беспорядков в Капитолии

15:24 27.07.2021
Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

14:27 27.07.2021
Талибы обесточили Кабул, повредив опоры линии электропередач

Талибы обесточили Кабул, повредив опоры линии электропередач

10:51 27.07.2021
США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

05:19 27.07.2021
Республиканцы просят встречи с Байденом по ситуации на Кубе

Республиканцы просят встречи с Байденом по ситуации на Кубе

04:02 27.07.2021
Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

23:49 26.07.2021
Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

22:34 26.07.2021
В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

21:21 26.07.2021
США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

21:03 26.07.2021
США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

Руслан Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого замсекретаря СНБО – Никифоров

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии 99% случаев смерти среди людей с COVID-19 приходится на не полностью привитых

На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

Подростков с 12 лет начнут прививать от коронавируса в Ирландии - СМИ

Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму планируется к рассмотрению Радой осенью - Резников

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

ЦИК зарегистрировала нардепа Швачко вместо Монастырского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА