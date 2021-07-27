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19:52 27.07.2021

Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19

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Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19

Лиссабон в целях ускорения вакцинационной кампании от COVID-19 попросил другие страны Европы выделить Португалии часть своих вакцин, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на главу Минздрава страны Марту Темиду.

"(Португалия - ИФ) приложила громадные усилия для получения вакцин", - сказала она по итогам совещания с экспертами, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

Так, координатор по вакцинам Энрики Гувейя и Мелу объявил, что Португалия рассчитывает получить около 1 млн доз вакцин через три недели.

В частности, Португалия ведет переговоры с Италией о получении еще 300 тыс. доз.

Кроме этого, страна получила примерно 290 тыс. доз из Норвегии. Во вторник из Венгрии поступило 200 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca. Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в связи с этим сказал, что поставки вакцин от Венгрии демонстрируют "дух европейского сотрудничества".

СМИ напоминают, что в Португалии с населением примерно в 10 млн человек полностью курс вакцинации завершили порядка 4,5 млн человек. Всего первую дозу вакцины получили 6,5 млн человек, и власти рассчитывают полностью привить 70% населения к концу августа. Также правительство ждет одобрения от органов здравоохранения начать вакцинацию среди детей 12-17 лет - до начала учебного года.

Между тем, в Португалии несколько недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в связи с циркулированием штамма "дельта" - на него теперь приходится более 98% выявляемых случаев COVID-19. В попытках сдержать распространение вируса власти решили распространить действие "санитарных пропусков" на рестораны и отели, а также ввести комендантский час по ночам в наиболее затронутых эпидемией районах.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили свыше 956,9 тыс. случаев заражения COVID-19, а более 17,3 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 888,4 тыс. человек.

Теги: #вакцинация #помощь #призыв #португалия
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