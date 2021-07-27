ЦИК зарегистрировала нардепа Швачко вместо Монастырского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом Украины Антона Швачко.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 23 июля в Комиссию поступили заявление и необходимые документы Швачко по регистрации его народным депутатом.

"Комиссия рассмотрела их и, в соответствии с законодательством, зарегистрировала его народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа" и включенного в избирательный список партии под №139", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК признала Швачко избранным народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе вместо Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины.

Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог". На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список "Слуги народа" под № 139.