Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит планы мероприятий 2 августа – Никифоров

Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит конкретные планы мероприятий 2 августа на Всеукраинском форуме "Украина 30", который состоится 2 августа, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Офис президента берет непосредственное участие к подготовке ко Дню Независимости, но все-таки там есть Организационный комитет. Я знаю, что Организационный комитет должен представить конкретные планы относительно Дня Независимости, кажется на Форуме "Украина 30". Это будет 2 августа", - сообщил Никифоров во время брифинга во вторник.