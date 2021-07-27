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19:10 27.07.2021

Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит планы мероприятий 2 августа – Никифоров

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Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит планы мероприятий 2 августа – Никифоров

Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит конкретные планы мероприятий 2 августа на Всеукраинском форуме "Украина 30", который состоится 2 августа, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Офис президента берет непосредственное участие к подготовке ко Дню Независимости, но все-таки там есть Организационный комитет. Я знаю, что Организационный комитет должен представить конкретные планы относительно Дня Независимости, кажется на Форуме "Украина 30". Это будет 2 августа", - сообщил Никифоров во время брифинга во вторник.

Теги: #празднование #день_независимости
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Интерфакс-Украина
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