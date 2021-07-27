Из отеля в Одесской области госпитализировали 9 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию, начала расследование – Госпродпотребслужба

В инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию доставлены 9 малолетних постояльцев одного из отелей Одещины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

В нем отмечается, что по предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 человек, которые проживали в гостинице "BUGAS SEA VIEW" и питались в ресторане отеля.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - подчеркивают в Госпродпотребслужбе.