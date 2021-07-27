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19:00 27.07.2021

Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

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Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

Кадровые изменения президента Украины Владимира Зеленского в Службе безопасности Украины связаны с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы СБУ, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Мотивация этих кадровых изменений очень простая – президент требует от СБУ более активной борьбы с контрабандой. Вопрос не только в том, что контрабанда является прямым нарушением украинского законодательства и в недополучени средств бюджетом Украины, а в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности", - заявил Никифоров на пресс-брифинге во вторник.

По словам Никифорова, контрабанда делает компании, которые работают "в белую", неконкурентоспособными, а предпринимателей, которые желают работать честно, это демотивирует к работе".

Он также добавил, что "второй причиной кадровых перестановок в СБУ стала реформа СБУ".

"СБУ хотят избавить от несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями", - добавил он.

Теги: #никифоров #сбу #кадры #реформы
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