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18:11 27.07.2021

Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

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Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

В Министерстве культуры и информационной политики заявляют, что не предоставляли никаких разрешений на проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве.

"Жилой дом", расположенный по адресу г. Киев, бул. Шевченко, 34 признан памятником архитектуры местного значения в 1986 году. "Флигель" (бул. Шевченко, 34/11) не занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но решением Управления охраны памятников истории, культуры и исторической среды КГГА взят на учет как только что выявленный объект культурного наследия. Оба объекта находятся в зоне ответственности Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

По имеющейся в министерства информации, в декабре 2019 года Департамент охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) согласовал проект реставрации усадьбы и ее приспособление под офисные помещения. В то же время, в решении Департамента была указана информация о необходимости получения разрешения на проведение земляных работ в Министерства культуры и информационной политики.

"На сегодня никаких запросов на согласование научно-проектной, проектной документации, разрешений на проведение земляных работ в усадьбе Терещенко в МКИП не поступало", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство отмечает, что с 1 января 2019 года любое строительство или преобразования памятников, которое предусматривает изменения характеристик параметров, без утверждения историко-архитектурного опорного плана Киева запрещено.

Теги: #киев #минкультуры #терещенко #усадьба
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