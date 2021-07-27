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18:09 27.07.2021

Против замгенпрокурора Мамедова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

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Против замгенпрокурора Мамедова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов действительно написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, сейчас оно находится на рассмотрении у генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Гюндуз Мамедов сегодня подал заявление об увольнении с административной должности и из органов прокуратуры по собственному желанию, которая сейчас находится на рассмотрении у Генерального прокурора", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора во вторник.

Там также отмечают, что в настоящее время Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", - сообщают в ОГП.

Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном.

"Все прокуроры равны перед законом и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Ранее сам Гюндуз Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке с занимаемой должности.

"Написал заявление об отставке", - написал Мамедов во вторник в Твиттер.

Теги: #гепрокуратура #кадры #мамедов #увольнение
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