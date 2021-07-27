События

17:00 27.07.2021

Ассоциация городов Украина приняла в свой состав 45 громад

1 мин читать

Киев. 27 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ассоциация городов Украины, которую возглавляет киевский мэр Виталий Кличко, пополнилась 45 новыми членами, сообщает пресс-служба АГУ во вторник.

Отмечается, что во время Украинского муниципального форума состоялось заседание правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов Ассоциации увеличилось до 941 громады.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", - отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

Он поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важных для жителей громад вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что на нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали", - подчеркнул столичный мэр.

В АГА сообщают, что на заседании правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

Источник: https://auc.org.ua/novyna/na-zasidanni-pravlinnya-amu-v-odesi-za-uchasti-vysokopovazhnyh-zakordonnyh-gostey-bulo

Теги: #кличко #ассоциация_городов #агу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 27.07.2021
В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

12:30 24.07.2021
В Киеве за сутки почти 200 новых случаев COVID-19, скончался один человек - Кличко

В Киеве за сутки почти 200 новых случаев COVID-19, скончался один человек - Кличко

13:10 21.07.2021
Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

13:31 19.07.2021
Кличко отмечает 50-летие и демонстрирует спортивную форму

Кличко отмечает 50-летие и демонстрирует спортивную форму

11:43 19.07.2021
Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

12:25 18.07.2021
В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

15:56 07.07.2021
Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

16:02 28.06.2021
Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

15:02 24.06.2021
В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

17:32 19.06.2021
Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

Руслан Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого замсекретаря СНБО – Никифоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Комитет Конгресса США начал расследование январских беспорядков в Капитолии

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму планируется к рассмотрению Радой осенью - Резников

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

ЦИК зарегистрировала нардепа Швачко вместо Монастырского

Организационный комитет по подготовке празднования Дня Независимости представит планы мероприятий 2 августа – Никифоров

Ко второму чтению законопроекта о реформе градостроительства подано более 2,7 тыс. правок – депутат

Из отеля в Одесской области госпитализировали 9 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию, начала расследование – Госпродпотребслужба

Для Зеленского приоритетом остается установление мира на Донбассе – Никифоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА