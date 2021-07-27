Ассоциация городов Украина приняла в свой состав 45 громад

Киев. 27 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ассоциация городов Украины, которую возглавляет киевский мэр Виталий Кличко, пополнилась 45 новыми членами, сообщает пресс-служба АГУ во вторник.

Отмечается, что во время Украинского муниципального форума состоялось заседание правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов Ассоциации увеличилось до 941 громады.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", - отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

Он поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важных для жителей громад вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что на нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали", - подчеркнул столичный мэр.

В АГА сообщают, что на заседании правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

Источник: https://auc.org.ua/novyna/na-zasidanni-pravlinnya-amu-v-odesi-za-uchasti-vysokopovazhnyh-zakordonnyh-gostey-bulo