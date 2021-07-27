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17:47 27.07.2021

В Германию отправляют 15 украинских военнослужащих, пострадавших на Донбассе - посольство

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В Германию отправляют 15 украинских военнослужащих, пострадавших на Донбассе - посольство

Самолет Бундесвера перевезет в Германию 15 украинских военных, страдающих от повреждений в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий на Донбассе.

"Сегодня самолет Бундесвера приземлился в аэропорту "Борисполь". Его миссия: эвакуация раненых военнослужащих ВСУ в Германию. Сейчас будет осуществляться эвакуация 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Twitter во вторник.

Теги: #военные #оос #раненые #германия
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