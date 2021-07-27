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17:02 27.07.2021

На о.Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива - ГСЧС

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На о.Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива - ГСЧС

В Запорожье на острове Хортица спасатели ликвидировали пожар лесного массива, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 июля в ГСЧС поступила информация, что в Запорожье на о.Хортица возникло возгорание лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м кв. верхового пожара", - сказано в сообщении в Telegram.

В 14:52 пожар локализован, в 15:39 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

 

Теги: #гсчс #хортица #пожар
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