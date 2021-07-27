События

15:35 27.07.2021

Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

3 мин читать
Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

На морских курортах Украины температурный, ультрафиолетовый и кислородный режим в конце июля будет комфортным. Конечно, у каждого свои представления о хорошей погоде, но летний морской курорт – это безоговорочно солнечная погода и чистое спокойное море. По прогнозу Sinoptik.ua на этой неделе средняя температура воздуха днем на морских курортах Украины ожидается до +35 градусов, ночью до +24…+26 °С. Есть вероятность локальных гроз и дождей.

На климатических курортах Карпат прохладнее, особенно в выходные, и всю неделю будет периодически дождить.

Курорты Черного моря

Устойчивая жаркая малооблачная погода установится на черноморских курортах в конце июля. Гроз и ливней не избежать, но они будут кратковременными и не везде, отметятся точечно, местами.

В Одессе жарко, до +33 °С, но из-за влажности воздуха температура будет ощущаться как +37 °С. Но, как говорят в Одессе, высокие градусы не помешают «впечатляться» у моря. 1 августа могут пройти грозовые дожди. Температура морской воды возле Одессы до +24 °С с тенденцией к повышению.

В Скадовске на этой неделе солнечно. Температура днем немного не дотянет до +30 °С, ночью +25 °С. В четверг усиление юго-западного ветра до 5,5 м/сек. Море прогреется до +26 °С.

Курорты Азовского моря

На морских курортах Азовского моря в конце июля стабильно жарко, до +33 °С. В четверг и пятницу местами могут пройти небольшие дожди.

Во второй половине лета ночью в море можно наблюдать явление биолюминесценции, свечение планктона. В тихую, темную и теплую ночь можно увидеть синие мерцающие огоньки в море. На этой неделе 31 июля и 1 августа ночью на море ожидается штиль. Правда, планктон привлекает и медуз, но с ними уже научились бороться, расставляя сети на пляжах.

В Геническе на этой неделе ясная погода, днем +32…+33 °С, ночью до +23 °С. Температура +32 °С будет чувствоваться как +38 °С из-за ветров южных направлений и влажности воздуха.

В Кирилловке жаркая, малооблачная погода будет стоять всю неделю. Ощущение духоты до +35 °С при реальных показаниях термометра +30 °С – температурный признак этой недели. Ночью воздух остынет до +25…+26 °С.

Курорты Карпат

На климатических курортах высокогорья Карпат погода для любителей прохлады. В высокогорье в пятницу, 30 июля, максимальная температура воздуха +25 °С, в остальные дни недели +20…+23 °С. Правда, дожди будут идти почти каждый день.

В Закарпатье жарко, до +32 °С, в Львовской области до +30 °С. К выходным ожидаются дожди и похолодает.

В Косино последняя неделя июля выдастся пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем +23…+25 °С, только в среду воздух может прогреться до +27 °С. Ночью прохладно +12…+13 °С.

В Трускавце до выходных будет малооблачно, днем +27…+30 °С. В выходные очень большая вероятность грозовых дождей и снижение температуры до +24…+25 °С.

 

Теги: #синоптик #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 27.07.2021
В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

13:04 26.07.2021
В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

12:34 25.07.2021
В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

11:55 24.07.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

11:42 23.07.2021
На выходных по всей Украине будет тепло и без осадков

На выходных по всей Украине будет тепло и без осадков

10:29 23.07.2021
В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли 2 человека – ГСЧС

В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли 2 человека – ГСЧС

12:31 22.07.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

12:22 21.07.2021
В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

16:54 20.07.2021
На курорты Украины надвигается непогода

На курорты Украины надвигается непогода

16:51 19.07.2021
В Украине ожидается снижение температуры, местами ливни, град и шквальный ветер

В Украине ожидается снижение температуры, местами ливни, град и шквальный ветер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский политзаключенный в РФ Бекиров перенес микроинсульт – омбудсмен

Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Представитель криминалитета из санкционного списка СНБО задержан при попытке пересечения границы с РФ – МВД

Талибы обесточили Кабул, повредив опоры линии электропередач

Пять человек пропали без вести после взрыва на химическом предприятии в ФРГ

Почти 4 тыс. людей стали жертвами нарушения права собственности в оккупированном Крыму - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА