Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Хозяйственный суд Киева в очередной раз подтвердил, что все обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении формулы "Роттердам+" безосновательны и сфабрикованы, заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"По моему мнению, это решение (Хозяйственного суда о законности закрытия Антимонопольным комитетом дела "Роттердам+" - ИФ) является очередным подтверждением бессмысленности расследования НАБУ. Эти деятели уже пятый год пытаются искусственным образом создать хоть какие-то доказательства. Но все бесполезно", - сказал Вовк в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что Антимонопольный комитет полтора года рассматривал обстоятельства этого дела и не установил никаких нарушений. Так же Хозяйственный суд Киева полгода рассматривал жалобы НАБУ и также не нашел никаких нарушений относительно действия формулы.

"Вы помните, какая активная была медиакампания вокруг формулы "Роттердам+". Каждый день наперегонки все кричали – вот сейчас отменим эту формулу, и тарифы для населения и бизнеса уменьшатся. Уже два года нет формулы "Роттердам+", а тарифы вопреки сформированным ожиданиям выросли как для бизнеса, так и для населения", - отметил Вовк.

7 июля Хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Антимонопольного комитета, который еще в декабре закрыл дело "Роттердам+", подтвердив, что эта формула не оказывала преференций никому из участников рынка электрической энергии, а также никоим образом не повлияла на уровень конкуренции. В общем АМКУ не установил никаких нарушений закона при принятии и применении формулы "Роттердам+".