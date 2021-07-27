Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска, сообщило посольство США в Украине.

"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.