События

15:24 27.07.2021

Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

1 мин читать
Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска, сообщило посольство США в Украине.

"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

 

Теги: #сша #квин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 27.07.2021
США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

05:19 27.07.2021
Республиканцы просят встречи с Байденом по ситуации на Кубе

Республиканцы просят встречи с Байденом по ситуации на Кубе

04:02 27.07.2021
Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

23:49 26.07.2021
Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

22:34 26.07.2021
В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

21:21 26.07.2021
США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

21:03 26.07.2021
США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

20:53 26.07.2021
На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

06:55 26.07.2021
Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

00:13 26.07.2021
Байден и Харрис не приедут в Киев на саммит "Крымской платформы"

Байден и Харрис не приедут в Киев на саммит "Крымской платформы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский политзаключенный в РФ Бекиров перенес микроинсульт – омбудсмен

Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Представитель криминалитета из санкционного списка СНБО задержан при попытке пересечения границы с РФ – МВД

Талибы обесточили Кабул, повредив опоры линии электропередач

Пять человек пропали без вести после взрыва на химическом предприятии в ФРГ

Почти 4 тыс. людей стали жертвами нарушения права собственности в оккупированном Крыму - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА