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15:18 27.07.2021

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

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Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июля, примет участие в первом дне форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает пресс-служба серии форумов.

Кроме президента, в первом дне форума также примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, министр аграрной политики Украины Роман Лещенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, а также эксперт, представители общественности и международных организаций.

Участники форума в первый день обсудят применение Европейской хартии местного самоуправления как основы децентрализации, децентрализацию полномочий, цифровизацию и ЦНАПы, а также децентрализацию Донбасса в контексте Минских соглашений.

Теги: #украина_30 #децентрализация #форум
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