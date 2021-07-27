Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июля, примет участие в первом дне форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает пресс-служба серии форумов.

Кроме президента, в первом дне форума также примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, министр аграрной политики Украины Роман Лещенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, а также эксперт, представители общественности и международных организаций.

Участники форума в первый день обсудят применение Европейской хартии местного самоуправления как основы децентрализации, децентрализацию полномочий, цифровизацию и ЦНАПы, а также децентрализацию Донбасса в контексте Минских соглашений.