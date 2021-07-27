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15:09 27.07.2021

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

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ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ликвидировали канал контрабанды товаров на Киевской таможне, сообщают в ведомстве.

"Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты. Они проводят масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни", - сообщило Бюро на сайте во вторник.

Отмечается, что уже изъято более 30 тонн товара.

Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за границы крупными партиями товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.

"Таким образом, данный почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривень. Только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив при этом более 30 млн грн налога", - информируют в ГБР.

В настоящее время устанавливается круг причастных к схеме лиц, проверяется соответствие задержанного товара сопроводительным документам.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, речь идет о почтовом операторе "Премиум Пакет". В журналистских расследованиях работу этого оператора связывают с руководителем управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым, информация об увольнении которого с занимаемой должности появилась накануне.

Теги: #таможня #гбр #обыски
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