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15:01 27.07.2021

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

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Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке с занимаемой должности.

"Написал заявление об отставке", - написал Мамедов во вторник в Твиттер.

"Благодарю всех, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность реформы ювенальной юстиции и реализовал этот проект", - добавил он.

Накануне, 26 июля, в юридической компании "Миллер" заявили, что Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей. В Офисе генерального прокурора в тот же день сообщили, что заявления об отставке не поступало.

Как сообщалось, 1 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала приказ о внесении изменений в распределение обязанностей между руководителями Офиса генпрокурора. Документ обнародован на сайте Офиса генпрокурора. Согласно приказу №214 от 30 июня 2021 года, руководство Департаментом надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, передано лично Венедиктовой.

29 июня был подписан приказ, которым руководство расследованиями дел, связанных с вооруженным конфликтом, передавалось замгенпрокурора Максиму Якубовскому. Ранее "департамент войны" курировал замгенпрокурора Мамедов. В кураторстве Мамедова оставалось расследование дел Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию, а также взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Юристы компании "Миллер", представляющие интересы Мамедова, считают политически мотивированным отстранение от исполнения обязанностей заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова и намерены доказать безосновательность лишения его доступа к гостайне, что стало основанием для отстранения.

Теги: #прокуратура #мамедов #отставка #кадры
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