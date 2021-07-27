Пять человек пропали без вести после взрыва на химическом предприятии в ФРГ

Пропавшими без вести после взрыва на химическом предприятии Currenta в ФРГ в г.Леверкузен числятся пять человек, сообщает пресс-служба компании.

"При ЧП несколько сотрудников были ранены, минимум два - тяжело. Сейчас ими занимаются медики. В настоящее время пять сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении компании.

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, ЧП произошло на нефтебазе. После компания уточнила, что взрыв был в 9.40 (10.40 мск).

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.