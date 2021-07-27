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13:17 27.07.2021

Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

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Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) выявили факт злоупотреблений со стороны руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и уведомили о подозрении в присвоении средств руководство АРМА и двух адвокатов.

"Установлено, что в течение августа-декабря 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления данного учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управлении АРМА", - сообщается на сайте ГБР во вторник.

По данным бюро, в настоящее время уже подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.

Отмечается, что подозреваемые "на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы".

"Шесть лиц уведомлены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.5 ст.191 УК Украины)", - рассказали в ГБР.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

"ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанному с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Теги: #гбр #сбу #коррупция #арма
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