События

13:13 27.07.2021

Взрыв произошел на химпредприятии Currenta в Леверкузене

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Взрыв произошел на химическом предприятии Currenta в г. Леверкузен.

"При ЧП несколько сотрудников были ранены, минимум два - тяжело. Сейчас ими занимаются медики. В настоящее время пять сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении компании.

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химпредприятии Currenta в Леверкузене, ЧП произошло на нефтебазе.

После компания уточнила, что взрыв был в 9.40 (10.40 кв).

Сообщалось, что над городом висят клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.

Были заблокированы проезды по нескольким шоссе неподалеку.

"Ситуация в Леверкузене-Виздорф пока не прояснена. На месте находится много сотрудников полиции, они проясняют ситуацию. Есть несколько раненых", - говорилось в сообщении полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Twitter.

Теги: #взрыв #нефтебаза #германия
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