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13:10 27.07.2021

В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

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В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

В Киевской области с 12:00 ограничен въезд на территорию области большегрузного транспорта в связи с жарой, сообщает Патрульная полиция области.

"Сегодня, 27 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киевской области. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)

 

Теги: #транспорт #полиция #киевская_область
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