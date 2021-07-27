В Украине все еще нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск остается высоким – KSE

В Украине пока нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск такой вспышки остается высоким, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"В Украине пока нет вспышки заболеваемости ни на национальном, ни на региональном уровне. Однако риск быстрой вспышки все еще высокий", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

По словам Ганиченко, Украина третью неделю подряд находится на самых низких показателях заболеваемости среди больших европейских стран. При этом рост заболеваемости в Европе остановился, но зафиксировался на большом уровне. Вспышка охватывает девять из 15 больших стран Европы.

"В Украине относительно стабильный показатель заболеваемости – около 20 новых случаев за последние 14 дней на 100 тыс. населения. Контроль над распространением заболеваемости в Украине остается на неплохом уровне – только около 2% новых случаев среди всех тестированных. По уровню смертности Украина третью неделю пребывает на плато – около 17 умерших в сутки. Прогнозируется, что ближайшие две недели Украина продолжит пребывать на этом плато", - сказал он.

При этом, Ганиченко отметил, что госпитализации в стране растут в среднем на 3% в неделю.

"Несмотря на рост госпитализаций, выписки продолжают превышать госпитализации. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях на протяжении недели госпитализации превышают выписки. Здесь необходимо ввести дополнительный контроль за распространенностью заболеваемости среди контактных лиц",- сказал он.

Ганиченко добавил, что в Украине увеличиваются темпы и охват вакцинацией.

"Украина за неделю в вакцинации выросла на 1,1% - до 8,1% вакцинированного населения. За минувшую неделю темпы вакцинации в Украине выросли на четверть, в среднем Украина проводит около 110 тыс. вакцинаций в сутки. При этом темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое и проводить около 250 тыс. вакцинаций в сутки",- сказал он.