События

12:02 27.07.2021

В Украине все еще нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск остается высоким – KSE

2 мин читать
В Украине все еще нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск остается высоким – KSE

В Украине пока нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск такой вспышки остается высоким, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"В Украине пока нет вспышки заболеваемости ни на национальном, ни на региональном уровне. Однако риск быстрой вспышки все еще высокий", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

По словам Ганиченко, Украина третью неделю подряд находится на самых низких показателях заболеваемости среди больших европейских стран. При этом рост заболеваемости в Европе остановился, но зафиксировался на большом уровне. Вспышка охватывает девять из 15 больших стран Европы.

"В Украине относительно стабильный показатель заболеваемости – около 20 новых случаев за последние 14 дней на 100 тыс. населения. Контроль над распространением заболеваемости в Украине остается на неплохом уровне – только около 2% новых случаев среди всех тестированных. По уровню смертности Украина третью неделю пребывает на плато – около 17 умерших в сутки. Прогнозируется, что ближайшие две недели Украина продолжит пребывать на этом плато", - сказал он.

При этом, Ганиченко отметил, что госпитализации в стране растут в среднем на 3% в неделю.

"Несмотря на рост госпитализаций, выписки продолжают превышать госпитализации. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях на протяжении недели госпитализации превышают выписки. Здесь необходимо ввести дополнительный контроль за распространенностью заболеваемости среди контактных лиц",- сказал он.

Ганиченко добавил, что в Украине увеличиваются темпы и охват вакцинацией.

"Украина за неделю в вакцинации выросла на 1,1% - до 8,1% вакцинированного населения. За минувшую неделю темпы вакцинации в Украине выросли на четверть, в среднем Украина проводит около 110 тыс. вакцинаций в сутки. При этом темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое и проводить около 250 тыс. вакцинаций в сутки",- сказал он.

Теги: #коронавирус #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 27.07.2021
Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

11:26 27.07.2021
В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

08:59 27.07.2021
В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

08:52 27.07.2021
За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

08:27 27.07.2021
Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

08:19 27.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

08:18 26.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

14:14 25.07.2021
Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

08:20 25.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

01:33 25.07.2021
В Львовской области подтвердили 3 случая заболевания штаммом коронавируса "дельта"

В Львовской области подтвердили 3 случая заболевания штаммом коронавируса "дельта"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции у Золотого-4 и Водяного, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

В Польше умер второй пострадавший в ДТП украинец - МИД

Предстоятели ПЦУ и УПЦ (МП) обсудили с главой МВД меры безопасности в День Крещения Руси-Украины

В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

В центре Львова на территории медуниверситета сгорели три автомобиля – ГСЧС

США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

На Киевщине задержана банда "Сенсея" совершившая почти 20 тяжких и особо тяжких преступлений

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА