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11:56 27.07.2021

Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

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Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

Киев лидирует по количеству привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 и единственный в Украине выполняет плановые показатели по вакцинации, заявила депутат Киевского городского совета от партии "УДАР Виталия Кличко", заместительница главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

"Киев - единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации", - написала Старостенко на своей странице в Facebook.

Депутат отметила, что за минувшие сутки столичные медики сделали 24 тыс. 701 прививок, за прошедшую неделю в столице вакцинировано 122 тыс. 613 человек, а всего с начала прививочной кампании сделано более 745 тыс. прививок. Полностью иммунизированы более 245 тыс. киевлян.

"Вакцинация против COVID-19 - единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Ведь сегодня по Европе и Украине распространяется штамм Дельта, который более заразен и агрессивен. Поэтому призываем киевлян не медлить и вакцинироваться. А тех, кто уже вакцинировался - искренне благодарим за ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. Отдельная благодарность нашим медикам, которые с начала прививочной кампании работают почти без выходных, чтобы уберечь киевлян и прививать как можно больше желающих", - резюмировала Старостенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с 21 июля в столице прививки от Covid-19 могут сделать все желающие, вакцины на выбор - CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna.

Теги: #киев #вакцинация #коронавирус
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