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11:27 27.07.2021

Предстоятели ПЦУ и УПЦ (МП) обсудили с главой МВД меры безопасности в День Крещения Руси-Украины

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Предстоятели ПЦУ и УПЦ (МП) обсудили с главой МВД меры безопасности в День Крещения Руси-Украины

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с предстоятелями Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием, в ходе которой стороны обсудили взаимоотношения между церковью и государством и необходимость обеспечения межконфессионального мира и правопорядка.

"Отдельно стороны подробно обсудили меры публичной безопасности во время традиционных массовых акций 27-28 июля, посвященных государственному празднику - Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Он, согласно указу президента Украины, отмечается ежегодно 28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира. В этом году отмечается 1033 годовщина со этого знаменательного события", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Монастырский заверил руководителей ПЦУ и УПЦ (МП) в том, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни, на территориях культовых сооружений и вне их, готово "жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности".

Как отмечается в сообщении, глава МВД призвал предстоятелей церквей "к взвешенности и особой ответственности при организации и проведения всех религиозных обрядов при массовом участии верующих, выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем".

Теги: #крещение #пцу #монастырский #упц_мп #мвд
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