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11:05 27.07.2021

В центре Львова на территории медуниверситета сгорели три автомобиля – ГСЧС

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В центре Львова на территории медуниверситета сгорели три автомобиля – ГСЧС

Три автомобиля сгорели во вторник утром на улице Пекарской во Львове, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании двух автомобилей по улице Пекарской, на территории Львовского государственного медуниверситета, поступило в 05:05 утра.

"На момент прибытия пожарных к месту события три автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь охватил припаркованный рядом автомобиль УАЗ… В результате пожара полностью уничтожены три автомобиля: УАЗ 3962, "Шевроле авео" и "Форд", также огонь повредил салон и лакокрасочное покрытие еще одного автомобиля УАЗ", - указано в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

Пожар ликвидирован в 5:36 утра, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли три единицы техники и 30 пожарных. Причины возгорания устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Теги: #львов #гсчс #поджог #авто
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